Dani Mateo analiza en El Intermedio la polémica protagonizada por Marcos Llorente después de publicar un vídeo dando caviar a su hija.

En la campaña actual, temas como la migración y la vivienda son relevantes, pero Dani Mateo destaca una cuestión que ha captado la atención pública: "¿Es bueno que los niños coman caviar?". Este debate surge tras un vídeo de Marcos Llorente alimentando a su hija con caviar, lo que ha generado críticas de nutricionistas y políticos como Gabriel Rufián. Dani Mateo ironiza sobre la polémica, mencionando que incluso Nemo podría criticarlo. Llorente responde con otro vídeo, criticando la envidia y los prejuicios en España. Mateo comenta que el futbolista juega duro tanto dentro como fuera del campo.

"En esta campaña hay muchos temas candentes", arranca Dani Mateo, mencionando cuestiones como la migración o la vivienda. Sin embargo, el presentador trae a la mesa lo que verdaderamente preocupa a los españoles: "¿Es bueno que los niños coman caviar?".

Ha sido el futbolista Marcos Llorente quien ha puesto este asunto en el centro del debate después de publicar un vídeo en el que aparece dando caviar a su hija "como si fuera un potito", compara Dani Mateo. La escena ha generado críticas no solo entre los nutricionistas, sino también entre políticos como Gabriel Rufián o Pablo Bustinduy. "Solo faltó que se sumase Nemo acusándole de acabar con todos sus hermanos", bromea el presentador.

Tras todas estas críticas, cuenta el colaborador, Marcos Llorente ha vuelto a publicar un vídeo similar, esta vez con un "mensaje a los progres". En él, le dice a su hija que "la España que le espera está llena de envidias, hipocresías y prejuicios".

"Pero Marcos Llorente está demostrando que es igual dentro del campo que fuera", apunta Dani Mateo, haciendo alusión a que "le gusta jugar duro". El presentador se refiere así a un mensaje que el futbolista publicó en Instagram: "Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta de que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo...".

"Pero tampoco lo juzguéis, todo esto lo ha hecho en ayuno intermitente, a dos grados y después de pasear sin camiseta a las siete de la mañana", remata Dani Mateo.

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