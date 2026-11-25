El presentador de Cara al Show reflexiona con ironía sobre el voto de "las personas moderadas", aquellas que "lo mismo votan a Vox que al PSOE", y ofrece una serie de consejos a los candidatos políticos para conquistarlas. Puedes ver el monólogo completo aquí.

Marc Giró ha dedicado su monólogo de Cara al Show a "las personas moderadas", un perfil de votante que se ha convertido en uno de los más "reñidos y codiciados" por los candidatos en unas elecciones generales.

El presentador comienza bromeando sobre el "agotamiento electoral" de los ciudadanos, asegurando que entiende a quienes podrían llegar a votar a la ultraderecha "con la esperanza de no volver a vivir una campaña electoral como mínimo en 40 años".

"Las personas moderadas son aquellas que, depende de por dónde les dé, lo mismo votan a Vox que al PSOE", describe Giró entre risas. Personas que "no tienen ideología, lo que tienen son suscripciones", afirma el presentador, remarcando que "antes" se conocían como "personas de centro" o, incluso, las llamábamos de "clase media". "Esas personas que ni chicha ni limonada, pero te deciden las elecciones", explica.

Los consejos de Marc Giró a los políticos para conquistar el voto moderado

"Si eres una persona de derechas o de ultraderecha, que para el caso ya es lo mismo, tienes que apelar al sentido común, a la gestión y al orden, porque los moderados son muy ordenados", comenta Giró, que además, aconseja evitar temas relacionados con el aborto o la eutanasia.

En su lugar, propone recurrir a expresiones como "defensa de la vida" y utilizar palabras como "superar" en lugar de hablar de "anular la Ley de Memoria Histórica".

Pero también ha dirigido sus consejos a los candidatos de izquierdas. En este caso, ha recomendado cambiar la forma de hablar sobre la fiscalidad para no incomodar a quienes se identifican con las grandes fortunas. "Cuando hables de subir los impuestos a los ricos, no digas subir los impuestos a los ricos. Debes decir subir los impuestos a los súper, súper ricos", ha señalado.

Puedes ver el monólogo completo en el vídeo sobre estas líneas.

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