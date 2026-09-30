Defensa enviará a la Fiscalía el informe de Amnistía Internacional que denuncia torturas de militares a migrantes en Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Los detalles También instan al al Mando de Operaciones a investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas.

A la vista del informe hecho público por Amnistía Internacional, señalan fuentes del Ministerio de Defensa, se acuerda remitir dicho informe a la Fiscalía y el Juzgado de Guardia de Ceuta y se insta al Mando de Operaciones a investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales, para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas.

Amnistía Internacional relata, a través del testimonio de 22 víctimas, presuntas agresiones a hombres, mujeres y menores por parte de miembros del Ejército. Aseguran que un militar dijo a miembros de su equipo: "Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos".

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, explica a laSexta que la organización habló con más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo, y entre todos ellos recogió 22 testimonios que denunciaban agresiones directas. "Damos bastante credibilidad a un patrón que se repite entre los ataques de algunos militares a personas migrantes. Hemos documentado gráfica y audiovisualmente cuerpos magullados con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensa rígida", detalla el director de la entidad, al igual que se puede leer en el comunicado hecho público este miércoles por la organización.

Durante esa misma estancia sobre el terreno, los propios delegados de la organización presenciaron cómo varios militares obligaban a abandonar un banco público a personas racializadas tras preguntarles si "eran de aquí". Al cuestionar el motivo de dicha actuación, cuenta Amnistía que la respuesta que recibieron por parte de uno de los soldados fue: "Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos".

Los ataques, según los testimonios, se producen con frecuencia de noche y cuando los militares encuentran a personas migrantes solas en lugares apartados de la ciudad. Las lesiones, según describe Beltrán, son de diversa índole.

"Nuestro equipo pudo ver lesiones graves en la cabeza. Una persona estuvo 25 días sin poder caminar tras ser empujada por un militar desde una altura elevada. En otros casos fueron sujetadas y molidas a golpes con bridas de sujeción; de hecho, algunas conservaban las marcas provocadas por las bridas", detalla Beltrán, además de subrayar denuncias de robos, confiscación de teléfonos móviles y amenazas constantes para que abandonen Ceuta.

"Varios nos cuentan que algunos militares les impiden dormir por la noche, que se obliga a jóvenes a raparse el pelo e incluso a arrodillarse para besar una cruz cristiana, teniendo en cuenta que ellos son musulmanes… Los 22 casos que hemos documentado apoyan su relato con partes médicos, imágenes y otros testimonios de testigos", añade.

Según denuncia la organización en su informe, estas intervenciones se realizan con especial brutalidad y no responden a labores de seguridad. "No nos consta que busquen detener a estas personas o ponerlas a disposición de la Policía; sencillamente las golpean y, a continuación, las abandonan en algún lugar. Es una especie de castigo", detalla Beltrán. La entidad atribuye estas actuaciones, en particular, a unidades de Regulares y de la Legión.

La violencia, según Amnistía, no distingue edad ni género. "Esta violencia es también ejercida contra las mujeres marroquíes, incluyendo insultos, humillaciones y vejaciones de carácter sexual", indica la organización en su comunicado.

En el documento y en la entrevista se recoge el testimonio de una joven embarazada que contó cómo un militar se mofó de ella con comentarios vejatorios sobre "cómo había podido abrir las piernas". Beltrán recuerda además que existen alrededor de una treintena de investigaciones abiertas por violencia sexual en Ceuta.

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