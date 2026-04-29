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Actuación en directo

Martin Urrutia deslumbra en Cara al Show con 'Déjalo ir' junto a Hidrogenesse

El cantante vasco Martin Urrutia presenta en Cara al Show la potente actuación de 'Déjalo ir', uno de los singles de su disco debut 'La insolación'.

Martin Urrutia deslumbra en Cara al Show con 'Déjalo ir' junto a Hidrogenesse

Martin Urrutia, el cantante vasco y finalista de Operación Triunfo en 2023, ha sido el encargado de dar cierre al segundo programa de Cara al Show con la brillante actuación de 'Déjalo ir', uno de los singles de su disco debut 'La insolación'.

El artista ha estado acompañado sobre el escenario por Hidrogenesse, formado por Carlos Ballesteros y Genís Segarra, poniendo su sello inconfundible a una puesta en escena que ha destacado por su estética inspirada en el mundo del cómic, con viñetas y elementos gráficos. "Qué listo Martín, que te ha producido Hidrogenesse", bromea Marc Giró entre risas durante la presentación.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la actuación al completo.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró

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