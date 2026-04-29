"Solo contigo": Najwa Nimri 'se declara' a Marc Giró y le anuncia que esta es la única entrevista que ha concedido últimamente

Marc Giró recibe con los brazos abiertos y programa nuevo en laSexta a Najwa Nimri, la actriz más chamarilera que hayamos conocido jamás. Con su habitual honestidad brutal, Najwa sorprende hablando de su papel en 'Punto Nemo' y reconoce a Giró que su plató es el único en el que quiere estar.

Joana, la "comandante contrabandista despiadada" que trae por la calle de la amargura a los protagonistas de 'Punto Nemo', habla ruso con soltura. Najwa Nimri, no. Lo que para cualquier intérprete sería un escollo, ella lo convierte en combustible. "Nosotros estamos impresionados", admite Marc Giró ante la actriz, una de las invitadas de este segundo programa de Cara al Show, el nuevo formato de laSexta que ha irrumpido con elegancia y petardeo en la cadena... y arrasando en audiencia.

"Te lo deben de estar preguntando en todas las entrevistas, pero claro, las actrices hacéis cosas que no sabéis hacer", apunta Giró, justo antes de que Najwa le interrumpe: "Es la única entrevista a la que he venido". El presentador se queda a medio camino entre el rubor y el halago, víctima de esa honestidad brutal que tanto la caracteriza, esta vez en forma de cariño. El público aplaude, la banda entra en escena y, por un momento, aquello parece una declaración en prime time. "Solo contigo", remacha ella, antes de volver al lío.

En la primera temporada, lo de hablar ruso tuvo truco: "salía poco". Pero en la segunda, el personaje gana peso... y palabras. "Me dijeron que todo iba a ser acción y yo me alegré, y más cuando grabamos en A Costa da Morte, en Galicia. El rodaje fue apasionante, pero en el último momento me mandaron un montón de texto, la mitad, en ruso", recuerda. Sorpresa: no todo eran persecuciones y miradas intensas.

Con solo dos semanas por delante, tocó apretar los codos. "Me puse a estudiar como una loca. Solo hice eso", cuenta. Es el método Najwa de inmersión total. Y no es la primera vez que se lanza a la piscina por un personaje. Sin embargo, ninguna de estas habilidades que ha tenido que incorporar se ha quedado con ella para siempre.

"He aprendido a hacer muchas cosas para la ficción, sobre todo, las que tienen que ver con la violencia. Pero siempre digo que, con los personajes, se te quedan las taras y se te van los superpoderes", reconoce.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.