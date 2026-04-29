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Juego en Cara al Show

Marc Giró juega a 'Látexou' con Najwa Nimri: "Aquí donde me ves, soy experto en látex y no quiero entrar en detalles"

Si algo tenemos claro con Marc Giró es que sus entrevistas no son para nada convencionales. El presentador de Cara al Show le propone a Najwa Nimri un divertido juego en el que haya no tarda en participar con entusiasmo.

Marc Giró juega a 'Látexou' con Najwa Nimri: "Aquí donde me ves, soy experto en látex y no quiero entrar en detalles"

Cara al Show, el nuevo programa que arrasa en el prime time de laSexta, recibe a Najwa Nimri con emoción y entusiasmo tras haber despedido al gran Pedro Almodóvar hace unos momentos. Dos invitados de altura para un programa poco convencional que llega de la mano del incombustible y siempre elegante Marc Giró.... aunque ahora haya decidido dejar la elegancia a un lado para ponerse 'manos al látex'.

Su entrevista con la actriz, que ha elegido en exclusiva a este programa para presentar la segunda temporada de 'Punto Nemo', ha sido hasta ahora de todo menos convencional. Tras contarle que es "una chamarilera", que lo primero que le enseñó a su hijo fue a vender y rememorar una anécdota con un compañero que hizo "el paria" con ella y "se quedó doblado", Najwa no tarda en entrar al juego de Marc.

Ella parte con ventaja. Alguien ya le ha explicado en los rodajes cómo tiene que hacer lo que su entrevistador le pide, una de las cosas más difíciles cuando se está rodando una escena: "ponerse un guante de látex".

Para complicarlo aún más, tiene que meter los dedos a la de tres. El juego se llama 'látexou' y "gana el que más dedos consiga meter en el guante". La actriz saca su as bajo la manga: "Pido polvo de talco". Y además, impide que Marc Giró lo use en esta primera ronda. "Yo te digo una cosa, perdona: aquí donde me ves, soy experto en látex y no quiero entrar en detalles", presume el humorista.

Antes de ponerse manos a la obra, Najwa tiene otro truco. "Esto lo he visto hacer en 'Respira'", dice antes de echar aire al guante.

En la primera ronda, humilla a Giró. Najwa 5 - Marc O.

La segunda, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas, está algo más reñida.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.

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