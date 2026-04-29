Najwa Nimri se confiesa con Marc Giró: "He hecho contrabando de muchas cosas, soy una chamarilera"

Najwa Nimri es una de las invitadas de honor de este segundo programa de Cara al Show con Marc Giró. La actriz sorprende al presentador con una revelación sobre su vida familiar y afirma que ha hecho "contrabando de muchas cosas".

"Lo primero que le he enseñado a mi hijo es a vender"

La Giró's Boy Band recibe como se merece a la siguiente invitada de la noche. Najwa Nimri aterriza en Cara al Show, el programa de laSexta capitaneado por Marc Giró, irrumpiendo en el plató apenas unos minutos después de que lo abandone Pedro Almodóvar. Relevo de altura y de carácter. El espacio vuelve esta noche al prime time tras firmar el pasado martes el mejor estreno de la cadena en los últimos seis años.

La actriz llega para presentar la trepidante temporada final de 'Punto Nemo', una serie en la que hay "hostias como panes", advierte Giró. Najwa se mete en la piel de Joana, una comandante contrabandista despiadada que, en teoría, no se parece mucho a ella. "Y habla ruso", remata. Aunque hay un punto de conexión inevitable: ambas han hecho "contrabando". "Con muchas cosas", añade con la honestidad que tanto la caracteriza.

"De hecho, lo primero que le he enseñado a mi hijo es a vender, desde los 14", suelta, dejando a Giró entre fascinado y descolocado. "Yo creo que es una cosa que tendríamos que enseñar a nuestros hijos, directamente", defiende. Sin rodeos. "Soy muy chamarilera", presume, abrazando un término que le encaja como un guante: una "empresaria, pero bajonera". "Como que cobro en 'B'", explica, sin perder la sonrisa.

A su hijo, cuenta, le va "superbién": "No lo parece, porque es muy 'refinadillo', pero luego es un chamarilero, como yo". El problema llega ahora, cuando el chico -ya mayor de edad- "no entiende la cosa si no hay negocio de por medio".

"Eso es una mala educación para los chavales, pero yo no estoy aquí para dar ejemplo a nadie. No soy ejemplar en ninguna de mis facetas", reconoce. Eso sí, entre carcajada y carcajada del público, admite que le toca equilibrar la balanza: enseñarle que "hay veces en que las cosas se hacen gratis".

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