Najwa Nimri, sobre qué es ser actriz: "Cuando miras, miras. Cuando comes, comes. Cuando follas, no follas"

Najwa Nimri confiesa en Cara al Show que nunca quiso ser actriz: "Joder, ¿cómo se puede soñar con eso? ¿A quién se le ocurre?", pregunta ante Marc Giró.

Su sueño no era ser actriz y no tiene ningún problema en reconocerlo. Sin embargo, se ha convertido en una de las más grandes de nuestro país y hoy visita en exclusiva el plató de Cara al Show para presentar la segunda temporada de 'Punto Nemo'. Najwa Nimri demuestra en esta entrevista con Marc Giró que no tiene pelos en la lengua, ni siquiera cuando habla de su profesión.

"Joder, ¿es que cómo se puede soñar con ser actor?", se pregunta en voz alta. Marc no puede evitar que se le escape una carcajada. "¿A quién se le ocurre? ¿En qué cabeza cabe?", insiste ella, que afirma que "lo siente mazo" por aquellos que sí lo hacen. "No quiero desalentar a la gente que tiene un sueño, pero es lo que hay", afirma con rotundidad. De lo único que uno puede enamorarse, asegura, es de los personajes.

Sus orígenes en esta profesión fueron hace tres décadas, cuando un novio la apuntó a una academia en la que destacó por lo bien que montaba los decorados. Sin embargo, un profesor le cambió la vida: "Yo no me había enganchado a la interpretación, pero en una clase, entró el profesor Layton y de repente me arrancó las fotos que tenía en la mano y me preguntó qué había en cada una de ellas". Ella no supo responderle y lo que él le dijo la dejó marcada: "Cuando mires, mira".

"Cuando miras, miras. Cuando comes, comes. Cuando follas, no follas. Pero lo demás hay que hacerlo. Es la concentración de la vida. Y lo que más me gusta de interpretar es la concentración", reconoce.

Durante la entrevista relata también que tuvo que aprender ruso en dos semanas para poder interpretar a su personaje en 'Punto Nemo', que habla el idioma con fluidez. También ha confesado que es "una chamarilera", que lo primero que le enseñó a su hijo fue a vender y que solo ha querido visitar el plató de Cara al Show últimamente. "Solo contigo", le dice al presentador, que no tarda en ruborizarse ante sus honestas y cariñosas palabras.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.