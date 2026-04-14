Marc Giró desvela a Ferreras cómo será su programa 'Cara al show': "No habrá entrevistas psiquiátricas, sino de promoción cultural"

El presentador habla en directo con Al Rojo Vivo y desvela algunos aspectos de cómo será su programa, en el late night de laSexta. Por supuesto, habrá también política porque "la política está en todas partes".

Muy pronto, Marc Giró llegará a laSexta con su esperadísimo programa, el late night 'Cara al show'. Tan pronto que, según revela él mismo, en directo para Al Rojo Vivo, "voy a dar una exclusiva: creo que va a ser la semana de Sant Jordi, la del 20 de abril".

Un programa de entrevistas pero "no entrevistas psiquiátricas, sino entrevista de promoción", explica. Es decir, "cualquier persona en este país, que tenemos gente buenísima haciendo películas, libros, series..., que quiera venir a promocionar su producto cultural, estamos a su servicio, al servicio de la industria cultural de este país. Un late night de corte clásico", afirma contundente.

Y por supuesto, Giró no se olvidará de la política, porque como admite "la política no la puedes ignorar. ¿Cómo se va a ignorar la política si la política está en todas partes? Decir que no te interesa la política es hacer política. Eso de 'no, yo no hablo de política porque no hablo de política, porque yo no me quiero meter en líos. Pues eso es un lío en el que acabas de meter porque no hablar de política es política pura y dura, política, por cierto, tirando a fascista".

Y hablando de política pura y dura, "¿qué te parece la El conservador Péter Magyar arrasa a Orbán en Hungría: obtiene la supermayoría duplicando en votos al ultraderechista?", le pregunta directamente la periodista María Llapart a Al Rojo Vivo. "Me parece muy buena noticia", confirma Giró, pero advierte: "A ver qué hace también ahora el sujeto este que le ha derrotado [Magyar] porque, claro, en el año 2024 estaba en el mismo partido de Orbán".

Pero admite, igualmente, que "la derrota de Orbán demuestra que el fascismo cae y su puede combartir, como cayó aquí después de 40 años de dictadura. Sabemos perfectamente que el fascismo se puede combatir como se combatió en esos 40 años, que eso, a veces, a la gente se olvida, que se cree que estábamos aquí todas acomodadas y no, cariño, había mucho sindicato y muchísima gente luchando contra fascismo".

Y por último, una petición: Ferreras lleva un montón de tiempo intentando entrevistar a Trump, le dice Llapart, y no lo consigue. "¿Podria echarnos una manita con eso?". Pero la respuesta de Giró está a la altura del personaje: "Me parece que me parece un rollo patatero entrevistar a Trump. Lo entiendo porque Ferreras que le va la marcha muchísimo, pero, Ferreras, entrevistar a Trump es un rollo (....) Claro que entre machos... Entre ellos se ponen", bromea Giró.

"Bueno, bueno, bueno... Muy grande. Imagínense lo que viene. Este es el principio del huracán Marc Giró en laSexta", reacciona Ferreras, no sin antes contestarle a lo de Trump, claro está: "Entre otras cosas, yo no tengo el pelo naranja".

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