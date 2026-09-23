Marc Giró amenaza a Yolanda Ramos con emitir un vídeo privado de sus vacaciones: "Explicaría mucho de tu brillo y tu tersura de piel"

Yolanda Ramos llega a Cara al Show "radiante", pero evita explicar el motivo. Marc Giró, sin embargo, parece tener pruebas audiovisuales de sus vacaciones y amenaza con sacar a la luz unas imágenes comprometedoras.

Yolanda Ramos llega a Cara al Show "radiante" y, precisamente por eso, Marc Giró quiere saber qué se trae entre manos. La actriz, sin embargo, se muestra misteriosa. Ni siquiera tiene claro qué papel desempeña esta vez en el programa: "¿Vengo de invitada o de entrevistada? No sé de qué vengo". Giró despeja la incógnita a su manera: "Vienes de musa".

La conversación deriva rápidamente hacia el verano de Yolanda. Ella asegura que se lo ha pasado "bien", aunque se niega a entrar en detalles. "No puedo contarte más", responde cuando el presentador insiste. Finalmente, concede que el verano es "bonito... pero barato, no". Su resumen oficial es claro: "He pasado un buen verano".

Pero Giró parece guardar un as bajo la manga. O, más concretamente, un vídeo.

"Estás en un coche...", empieza a decir el presentador. Yolanda ya sospecha lo peor. Giró completa la escena: "Estás en un coche descapotable con un caballero". La actriz intenta quitarle importancia al asunto, aunque no termina de conseguirlo: "Pueden ser tantos caballeros... No lo pongas, porque puede ser verdad esto que estás diciendo".

El presentador incluso apunta a que sería la causa del aspecto resplandeciente con el que Ramos aterriza en el plató: "Explicaría mucho de tu brillo y tu tersura de piel". Ella intenta explicar su teoría sobre los mosquitos mientras Giró es quien no deja de 'picarla' con el famoso vídeo que ella envío creyendo que se mantendría para siempre en secreto.

Yolanda, mientras tanto, asegura que tiene miedo en varios idiomas. Algunos son reales y otros salen de su imaginación.

La amenaza se convierte en moneda de cambio cuando Ramos pide una pizarra para explicar su teoría sobre los mosquitos, uno de los grandes asuntos de la tarde. Giró contraataca: "Si te traen la pizarra, ponemos el vídeo". "Venga, va. Sin pizarra", responde desatando las risas de los allí presentes.

Y así, entre una pizarra sacrificada y un vídeo que permanece misteriosamente sin emitir, la cuestión de las vacaciones queda sin resolver por ahora. Aunque hay otro dato que añade todavía más misterio al asunto: Yolanda se ha hecho cuatro veces su particular test del enamoramiento y ha obtenido 12 rayas, porque multiplica los resultados. "No fuera a ser un falso positivo", llegó a temer.

"¿A que soy rápida? Pues la gente se cree que soy lenta", sentencia. El brillo sigue ahí. El vídeo, de momento, también.

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