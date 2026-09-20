Ian Gibson, sobre la obra de García Lorca: "Es revolucionaria, él aboga por una sociedad libre donde la mujer es libre"

La obra del poeta despertó mucho odio, debido a que no dudaba en mirar a la cara a ciertos problemas. Esto hizo que muchas de sus obras se consideraran inmorales.

En 1934 se estrenó 'Yerma', una obra que despertó mucho odio contra Federico García Lorca. Muchos medios conservadores no dudaron en criticar al escritor, considerando la obra como inmoral. "Que aparezca un teatro tan renovador que mira a la cara a ciertos problemas, sobre todo el problema de la mujer hace que a muchos les creen sarpullidos en la piel... y Lorca se convierte en un enemigo", indica el periodista Víctor Fernández.

La filóloga Pepa Merlo indica que el poeta se posicionó, de manera rotunda, con la izquierda, arremetiendo contra la iglesia católica y la derecha. "Su obra es revolucionaria, él aboga por una sociedad libre, donde la mujer es libre, donde la gente puede vivir su vida", afirma Ian Gibson.

Así, el poeta defendió al Partido Socialista, pero también, como recuerda Merlo, "cuando Rafael Alberti le pide participar en aquella lista de Amigos de la Unión Soviética, él firma, pero no tuvo carné de ningún partido político".

El periodista cultural indica que el escritor "firma muchos manifiestos, que son manifiestos de izquierdas. Y evidentemente, pues eso no se le perdona". "Viene de una casa progresista, con unos ideales muy determinados", indica la filóloga. "era una familia liberal".

Por ejemplo, su hermano era amigo íntimo de Fernando de los Ríos, "el socialista más odiado por los fachas de Granada", señala Ian Gibson. La relación de Lorca con él tampoco ayudó. "Las primeras cabezas en cortar fueron las de aquellas familias granadinas afines a la República... la familia García Lorca era una de ellas", concluye Merlo.

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