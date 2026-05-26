Inma Cuesta y Marc Giró se retan a decir palabras en andaluz y catalán: "Madre, cómo estás de faltona conmigo"

Inma Cuesta explica a Marc Giró que, como es de un pueblo de Jaén y usa muchas expresiones de su abuela, su mujer no la entiende. "Dime algún andalucismo y yo te dijo en catalán", destaca el presentador a la actriz.

Después de realizar un alegato a favor de los acentos en el plató de Cara al Show, Marc Giró pregunta a Inma Cuesta sobre cómo su mujer no la entiende a veces cuando habla. La actriz andaluza explica que le pasa mucho porque usa palabras que decía su abuela.

"Soy de un pueblo muy pequeño de Jaén, y yo soy muy de pueblo", afirma Inma Cuesta, que, eso sí, destaca que la mayoría de palabras que usa "están en el diccionario". Tras esta confesión, el presentador de Cara al Show pide a la actriz que le diga "algún andalucismo" y él le dirá algo en catalán.

¿Serán capaces de entenderse? "Zancajoso", le dice Inma Cuesta al presentador, que confiesa que la palabra le suena a "hijo de puta". "Es ir con malas pintas", explica, entre risas, la actriz, que le dice otra expresión en andaluz: "Estás más seco que una támara".

"Madre, cómo estás de faltona conmigo", bromea Marc Giró al escucharla y le dice "pasigoya". "¿Eso es como de huevón?", pregunta la actriz, desatando las risas de Marc Giró, que le explica que significa "cosquillas". Y tú, ¿las acertarías? Puedes ver el resto del juego y ponerte a prueba en el vídeo principal de esta noticia.

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