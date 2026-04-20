Estopa, Eduardo Casanova y Jordi Évole, los invitados estrella del gran estreno de Cara al Show con Marc Giró

Estopa (José y David Muñoz), Jordi Évole y Eduardo Casanova son los primeros invitados del programa, que cuenta con la actuación de Chiara Oliver y la participación de Yolanda Ramos.

La cuenta atrás ha empezado y el ascensor ya está en marcha. Cara al Show calienta motores para su gran estreno este martes y Marc Giró no puede disimular la emoción: su nuevo hogar televisivo está listo, con estilo propio e invitados de altura que prometen dar mucho que hablar.

El fichaje estrella de Atresmedia -además de Aimar Bretos- aterriza en el 'prime time' de laSexta este martes a las 23h, con un formato hecho a su medida: irreverente, afilado y con ese humor elegante que ha convertido a Giró en una de las voces más reconocibles del panorama actual. No en vano, el reciente ganador del Premio Iris llega dispuesto a dejar huella... y a remover conciencias.

Y si había dudas sobre el nivel del estreno, basta con mirar quién pulsa el botón del ascensor: Estopa. Los hermanos José Muñoz y David Muñoz serán los padrinos del programa y los primeros en subirse a ese ya icónico elevador que es ya una seña de identidad del show. "¡Qué ilusión! ¡Qué honor!", exclama Giró mientras les da la bienvenida junto a Las Glorias Cabareteras, su icónico gato y compañía.

Pero la cosa no acaba ahí: el estreno también contará con nombres tan potentes como Jordi Évole y Eduardo Casanova. Y es que no es casualidad que Évole fuera uno de los primeros en darle la bienvenida a laSexta invitándolo a su espacio en la cadena.

Sobre Cara al Show

Cara al Show no es solo un programa de entrevistas: es una declaración de intenciones. Cada semana arrancará con un monólogo en el que Giró abordará la actualidad con perspectiva crítica, feminista y LGTBIQ+, sin esquivar temas incómodos como el machismo o el racismo. Después, dos invitados de primer nivel se sentarán frente a él para una conversación sin filtros, a medio camino entre la confidencia y el análisis punzante.

El show se completa con un equipo que promete momentos memorables: Yolanda Ramos y Pepe Colubi aportarán ironía sin anestesia; Nacho Duato debutará como colaborador; y el toque canalla lo pondrán Las Glorias Cabareteras. Todo ello acompañado por música en directo de la Giró' s Boys Band y una actuación final para cerrar cada entrega.

Inspirado en los grandes 'late shows' estadounidenses, Cara al Show presume además de un plató pionero: el primero adaptado a nivel nacional e internacional para garantizar una accesibilidad real, reforzando su compromiso con la inclusión.

Mañana, por fin, se abren las puertas del ascensor. A las 23h, en laSexta, estreno de Cara al Show, con Marc Giró.

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