El consejo de Mamen Mendizábal a Marc Giró tras 20 años en laSexta: "No te creas la mas guapa, que siempre llega una nueva"

El recién aterrizado en laSexta Marc Giró, aprovecha la visita en Cara al Show de Mamen Mendizábal, que acumula más de 20 años en la cadena, para pedirle algunos consejos sobre cómo mantenerse.

"Me lo he pasado muy bien y me han permitido divertirme mucho", asegura Mamen Mendizábal, que habla de su trayectoria profesional en laSexta, donde ha cumplido 20 años en la cadena. Por ello, Marc giró le pide a la periodista que le de un consejo.

"No te creas la más guapa, que siempre llega una nueva", le advierte la periodista. Mientras que Marc Giró aprovecha para reformular el consejo: "¿Perdona? Esto es utópica. Puede llegar alguien mas lista, pero mas guapa que tú y yo? ¡Hemos tocado techo!", ríe el presentador de laSexta.

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