La entrevista completa de Marc Giró a David y José Muñoz (Estopa) en Cara al Show: "La Policía me pedía estar en ruedas de reconocimiento"

Estopa llega al plató de Cara al Show para protagonizar una divertida entrevista en la que dan detalles de su nuevo disco, cantan una de sus canciones inéditas y hasta reciben de regalo ¡una Biblia y un libro de cocina!

Marc Giró empieza Cara al Show entrevistando a los padrinos de su nuevo programa en laSexta: "Empezamos con dos hermanos que han hecho historia en la música, ¡Estopa!". "La alegría que tenemos de que seáis nuestros padrinos... qué ilusión", afirma el presentador a David y José Muñoz, quienes se comprometen a dar una mona de Pascua como padrinos del programa. Además, Estopa cómo fue su experiencia dando las Campanadas en sustitución de Andreu Buenafuente. "Ni me lo pensé, era la ilusión de mi vida", afirma David Muñoz, que destaca que fue el "primer año" que pasaban Fin de Año sin sus familias: "Era la primera vez que nos vieron con traje".

Por otro lado, Marc Giró pregunta a David por su primer año en la universidad. Y es que el cantante se ha matriculado en la carrera de Historia a sus 50 años: "Mi madre y mi padre siempre quisieron que estudiáramos carrera, mi padre también quería que fuera policía y yo le decía que si me había visto, si me veía cara de poli". "Me veo más cara de poli yo que tú", bromea, por su lado, Marc Giró.

Pero no, David Muñoz no se veía cara de policía, sin embargo, la historia siempre le ha llamado tanto la atención que, tras triunfar en el mundo de la música, ha decidido ponerse a estudiar otra de sus grandes pasiones. Sin embargo, cuando desveló a sus padres la noticia, la reacción no fue la esperada: "Cuando me preguntó qué carrera iba a estudiar y le dije que me había matriculado en Historia, mi madre me dijo que estudiara una carrera con más salidas". "Mi padre me dijo que estudiara para abogado", recuerda David Muñoz, desatando las risas en plató de Marc Giró, que le pregunta divertido: "¿Pero vosotros habéis contado a vuestros padres que sois Estopa y que habéis vendido más de cinco millones de discos?".

Por otro lado, José Muñoz no se quedó atrás y decidió matricularse en clases de cocina: "Yo no quería horarios ni fechas en el calendario y pensé, me gusta cocinar, comer e ir al mercado, pues digo, 'voy a aprender'". Además, José confiesa su reacción cuando se enteró de que su hermano coleccionaba Biblias. "Tengo dos", destaca David Muñoz a Marc Giró, quien sorprende a los hermanos regalándoles en plató una Biblia y un libro de recetas de cocina.

Por otro lado, David Muñoz confiesa a Marc Giró cómo la Policía le pedía que participara en "ruedas de reconocimiento": "Me venían los polis y me decían que les faltaba uno, que tenían al malo y me necesitaban para hacer bulto".

Nuevo disco, 'La maqueta'

Por otro lado, Estopa habla de su nuevo disco, donde han recuperado canciones que escribieron en sus inicios. "Vamos a hacer 10, como los 10 mandamientos", explica David Muñoz, que detalla que este nuevo disco está basando en la maqueta que escribieron de adolescentes y de la que se nutrieron sus primeros discos. "Hubo canciones que nunca salieron y que son inéditas porque nunca se han editado", explica el cantante, que destaca que "de la maqueta de 40 canciones todavía queda material".

"José un día me dijo que las teníamos que sacar porque estábamos perdiendo tiempo y dinero", explica David Muñoz en el vídeo principal de esta noticia, donde José Muñoz destaca que van a sacar "tal cual, en bruto, como se grabaron" algunas de sus míticas canciones como 'Ya no me acuerdo' y, además, quieren "musicar", es decir, "producir" diez de las canciones que no se han editado nunca. "Se va a llamar 'La Maqueta'", explica David Muñoz a Marc Giró, al que destacan que "no estaría mal hacerlo coincidir con la fecha de su primer disco, el 18 de octubre".

Para disfrute de Marc Giró y de todo el público, Estopa adelante un trozo de uno de sus temas en el plató de Marc Giró. Puedes escuchar cómo suena 'Sentir diferente' en el vídeo principal de esta noticia.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró