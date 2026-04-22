Marc Giró desvela a Wyoming que le han "bajado el sueldo" por su fichaje en laSexta: "No te lo han dicho porque no te quieren disgustar"

"Me han contratado y como les he costado tan caro, os han bajado a todas el sueldo. No te lo han dicho porque no te quieren disgustar", avisa Marc Giró a El Gran Wyoming tras fichar por laSexta.

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming conectan con el camerino de Marc Giró para saber cómo se encuentra el presentador de Cara al Show antes del estreno del programa. "Está presentado por una nueva estrella de la cadena, pero no la más brillante, porque esa soy yo", afirma Wyoming al presentar a Marc Giró, quien, en albornoz, confiesa que está "a punto de salir a escena".

"Estoy de hacer promo hasta el moño, entonces si ustedes quieren ver el programa lo ven y si no, a mí me importa una mierda ya", afirma el presentador de Cara al Show, que, eso sí, manda un mensaje a los espectadores: "Yo que ustedes lo vería, porque me parece un programa de mucha calidad y mis trabajadores lo han hecho con mucho esfuerzo".

Por otro lado, Marc Giró destaca que en el programa contará con Estopa, "que están supergraciosos", Eduardo Casanova, Jordi Évole y Yolanda Ramos, quien "el día que se inauguró El Intermedio hace 20 años estaba ahí". "Esto se emite después vuestra, sois mis teloneros, os lo agradezco muchísimo", afirma Marc Giró, que pregunta a Sandra Sabatés y El Gran Wyoming: "Pero, ¿y mi cuñada que es Thais Villas dónde está?".

Por su parte, El Gran Wyoming pregunta a Marc Giró por "¿cómo ha conseguido entrar de nuevas en laSexta" y trabajar menos que él?. "Eso háblalo tú con los señores de laSexta que me han contratado", afirma Marc Giró, que desvela a El Gran Wyoming un pequeño detalle de su fichaje: "Me han contratado y como les he costado tan caro, os han bajado a todas el sueldo. No hay presupuesto para más productoras y a ti te han bajado el sueldo pero todavía no te has dado cuenta y no te lo han dicho porque no te quieren disgustar". "Y mi cuñada está enfadada conmigo", bromea Marc Giró sobre Thais Villas, hermana de Santi Villas, marido del presentador de Cara al Show.

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