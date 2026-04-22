La reacción de la madre de los Estopa cuando David le dijo que quería estudiar Historia: "¡Ay, no! Estudia una carrera con más salidas"

José y David Muñoz, los hermanos que componen el grupo musical Estopa, son los padrinos -y primeros invitados- de Cara al Show. Ambos les desvelan a Marc Giró que se han puesto a estudiar a sus 47 y 50 años. Esta fue la reacción de su madre cuando David les dijo que iba a estudiar Historia.

Marc Giró ya ha llegado a laSexta y lo ha hecho con unos 'padrinos' a la altura de su nuevo programa, 'Cara al Show'. Los hermanos José y David Muñoz son además los primeros invitados de este espacio televisivo que ha arrasado en su primera emisión. "Han hecho historia en la música", apunta el presentador. Y de Historia, precisamente, sabe mucho David, que a sus 50 años ha decidido volver a estudiar... Historia, sí.

Tras aprobar la prueba de acceso, David se lo contó a sus padres. Ella siempre quiso que los dos "hicieran carrera". "Mi padre quería que fuera poli. Me decía que hiciera la mili", recuerda. Frente a su casa estaba la comisaría, un "trabajo fijo". "¿Pero tú me has visto, 'papa', de verdad? ¿En serio? ¿Tú crees que yo puedo ser poli?", pregunta entre risas.

"¿Tú me ves cara de poli, Marc?", le dice al presentador. "La verdad es que no", reconoce Giró. "Fíjate cómo será que me veo más cara de poli yo que tú", añade. La reacción de su madre cuando le desveló en qué carrera se había matriculado fue para enmarcar: "¡Ay, no! Estudia una carrera con más salidas".

Giró estalla en risas e incluso se levanta de la silla para coger un poco de aire. "Le dije: ''Mama', pásame al 'papa'", rememora. "Claro hijo, tendrías que ser abogado", remató su padre. "¿Vosotros les habéis contado a vuestros padres que sois Estopa?", bromea el cómico.

La única explicación que David encuentra a su respuesta es que su madre haya hecho "una regresión al pasado". "Yo la quiero mucho, pero despistada, es", concluye.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró