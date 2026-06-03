Yolanda Ramos defiende el ego "para sobrevivir": "Bastantes hostias nos dan sin él, ¡no os lo quitéis!"

Yolanda Ramos reflexiona en Cara al Show sobre el papel del ego en la vida, defendiendo la importancia de mantenerlo como una "herramienta de supervivencia": "Chulear siempre que podáis, mira que bien les va a los otros actores que chulean de la mierda que hacen".

Si hay algo que dice querer preguntar a la inteligencia artificial Marc Giró en cada programa de Cara al Show es saber "de qué va hablar Yolanda Ramos". Y es que la humorista es capaz de atravesar todas las conversaciones posibles y terminar con una reflexión a lo grande.

En esta entrega, la cómica ha querido "hablar sobre el ego". "Qué manía con que tenemos que sacarnos el ego", empieza diciendo Ramos. "Que no se lo quite nadie, porque bastantes hostias nos dan con el ego puesto, imagináos sin él, ¡el ego está puesto para sobrevivir!", asegura.

Según cuenta, no está a favor de hacer "ningún ejercicio espiritual" para quitárselo de encima. "Dicen que cuando te quitas el ego, que te dan de hostias por todos los lados, has de ser egoísta para sobrevivir. Nunca os lo quitéis, viene por defecto y viene por algo con nosotros. Si te quitas el poco ego que te queda se te cargan", opina la actriz, que termina su sección con un contundente mensaje: "Chulear siempre que podáis, mira que bien les va a los otros actores que chulean de la mierda que hacen, ¿me habéis visto recoger algún premio?, ¿hace 15 años?, ¿por qué? Porque me creo que quitarse el ego era bueno".

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