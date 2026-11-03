El juez Llarena cierra la causa contra Puigdemont por el procés y la envía a la Sala Penal para aplicarle la amnistía

Los detalles El magistrado que investigó el 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, ha cerrado la causa que seguía contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha dejado en manos de la Sala de lo Penal, que juzgó el caso, aplicarle la ley de amnistía.

El juez Pablo Llarena ha cerrado el sumario abierto desde 2017 contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por el 'procés', último paso para que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le aplique definitivamente la amnistía y le exima de toda responsabilidad penal.

Con los otros líderes independentistas, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya amnistiados, no queda ningún obstáculo para que la Sala de lo Penal del Supremo aplique también la ley para Puigdemont, que puede volver a España desde hace semanas dado que su orden de detención fue levantada.

Lo que ha hecho el juez Llarena, instructor del procedimiento, es dictar un auto en el que deja sin efecto el procesamiento de Carles Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig -que también huyeron-, y declara concluso el sumario para ellos.

Así, remite el procedimiento al tribunal que juzgó a los acusados que no huyeron del país, para que resuelva si lo archiva por aplicación de la ley de amnistía, como hizo con Junqueras y el resto de encausados que se sentaron en el banquillo del Supremo en 2019.

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