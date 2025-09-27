Ahora
El emotivo reencuentro de dos perros por videollamada que evidencia su bonita amistad

Aunque la distancia los separó, estos dos perretes han vuelto a "verse" gracias a una videollamada. Sus dueñas, en contacto tras su separación, organizaron este reencuentro viral para que pudieran saludarse.

Hans Arús arranca Aruser@s Weekend con este viral que muestra la intensa amistad de dos perros, pese a que el destino los separó hace tiempo. Lo más impactante de todo es que se reencuentran por videollamada. Sin embargo, el cariño y la amista traspasa la pantalla.

Al reconocerse, los perretes expresan su emoción con ladridos y aullidos, una clara señal de que se reconocen. Las dueñas, emocionadas, grabaron el momento y lo colgaron rápidamente en redes sociales. Un viral que conmociono a muchos de los internautas.

Desde Aruser@s, solo esperamos que estos dos grandes amigos puedan volver a juntarse y dar un bonito paseo.

