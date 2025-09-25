El vídeo viral del perro cómplice que protege a la pequeña de casa de un castigo

Más que una mascota, son los mejores aliados: este vídeo muestra a un perro cubriendo a una niña para que su padre no vea que no está haciendo los deberes.

Los 'vídeos vitales' de este jueves comienzan con el viral de esta niña, que más que un perro, tiene un tesoro de compañero. Y es que, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, el perro avisa a la pequeña de cuándo va a llegar su padre para que no la pille viendo los dibujos animados en la televisión.

Cuando el can detecta que hay alguien a punto de entrar en casa, comienza a ladrar y se acerca a la mesa para hacerle un gesto a la niña, que rápidamente apaga la televisión y continúa estudiando.

"El padre entra en casa y 'aquí no ha pasado nada'", bromea Hans Arús. "El perro le ha salvado la vida", asegura Alfonso Arús.