La surrealista técnica de una niña al utilizar pelo de su perro para crear sus dibujos

Una niña ha decidido darle una segunda vida al pelo de su perro utilizando los mechones como lienzo para sus dibujos: aquí puedes ver su depurada técnica.

En Aruser@s hemos visto de todo, pero cada vez que Hans Arús abre la sección de 'vídeos vitales' nunca sabemos a lo que nos enfrentaremos.

En este caso, una niña de lo más creativa ha decidido reutilizar el pelo de su perrete para crear sus dibujos. Como puedes ver en el viral que acompaña esta noticia, corta pequeños mechones de su mascota para ponerlo como base y dar vida a sus figuras.

"El único pequeño problema, sin importancia, es que el can tiene trasquilones", ironiza Hans Arús.

