Una señora se viraliza al desafiar las leyes de la construcción y caminar sobre cemento fresco

Hoy, en la sección de "señoras que...", Alfonso Arús presenta el cómico vídeo de una anciana al atravesar una calle donde se ha colocado cemento fresco. Para Angie Cárdenas se trata de "doña testaruda".

"Que luego no le diga al hijo que 'no le pise lo fregado'", bromea Angie Cárdenas, tras ver el gracioso momento cuando una señora ha decidido cruzar una calle donde han colocado cemento fresco sin darse cuenta de que los obreros están atónitos mirando la situación.

La anciana, con los pies protegidos con una bolsa de plástico y remangándose la falda, atraviesa el túnel en el que han vertido recientemente la mezcla. Lo asombroso para muchos colaboradores es la "fuerza" que tiene la yaya para levantar a cada paso el pie con los restos del cemento.

"Es la típica doña testaruda que tiene que pasar por ahí", asegura Angie Cárdenas desde el plató de Aruser@s.

En el vídeo sobre la noticia puedes ver el cómico momento.