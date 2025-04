Una señora se hace viral tras gastar todos los datos de su móvil viendo telenovelas: "YouTube y su puñeterísima madre"

Rosario está todo el día viendo la telenovela y no solo por la tele. También le gusta verla a través de su teléfono móvil, pero su tarifa de datos es limitada... y se acaba de quedar sin internet para todo el mes.

"Rosario, te has comido toda la tarifa de internet", le avisan a la mujer que protagoniza este vídeo viral de @miabuelatieneunsexshop del que se hace eco Aruser@s. La mujer no entiende el motivo, aunque quienes están a su alrededor, lo tienen claro: "Te has tirado todo el día todos los días viendo novelas".

Ella se enfada muchísimo y maldice al teléfono, a YouTube y a su "puñeterísima madre". "Pues me ha dejado lista, no puedo ni llamar a tu tía", le dice a su familiar. "Por teléfono, puedes llamar. Lo que no puedes hacer son videollamadas", le explican.

"Bendito sea Dios, nuestro padre, Jesús. ¿Y esto es un teléfono? Esto es una mierda", estalla. Su marido decide tirar de la manta: efectivamente, ha estado las 24 horas del día viendo telenovelas en el dispositivo. "Pones la tele, y la novela. Coges el móvil, y pones también la novela", la acusa el hombre.

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús afirma sentirse identificado con la señora: "Es como cuando yo veo el fútbol. Ella ve una telenovela en la tele y otra en el móvil. Pantalla partida".