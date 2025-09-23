El día que Pepe Rodríguez no le dio mesa al rey Juan Carlos: "Estábamos llenos. Imagina que estás cenando y te quito para que cene él"

Pepe Rodríguez cuenta en este vídeo cómo un día le llamó el rey Juan Carlos para pedirle una mesa, pero, le dijo que estaban llenos. Además, confiesa que pensaba que era su amigo Carlos Latre, imitando al emérito.

El rey emérito ha reaparecido en Nueva York para competir en el Campeonato del Mundo de seis metros. "Va a intentar volver a revalidar este título que ya lo ha intentado hasta tres veces a bordo del Bribón", destaca Tatiana Arús, que muestra las imágenes de "cómo se prepara conjuntamente con su amigo Pedro Campos".

Además, se ha realizado un premio que lleva su propio nombre y que se llevará el galardón. "Es impresionante que este señor, que tiene movilidad reducida, no para nunca", afirma Angie Cárdenas tras ver las imágenes.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo las divertidas declaraciones del chef Pepe Rodríguez, jurado de Masterchef, en las que cuenta una anécdota que vivió con el rey Juan Carlos. "En las fiestas de Illescas estábamos llenos desde tres meses antes y me llamó Juan Carlos directamente, pero pensé que era Carlos Latre", cuenta Rodríguez, que explica que le dijo que estaban llenos: "El rey me dijo, 'perdone, no pasa nada'".

"Pensé que Carlos me iba a llamar para decirme que era broma, pero me llamó mi jefa, Macarena Rey, diciéndome que no le había dado mesa a Juan Carlos, le dije que no podía que estábamos llenos", explica Pepe Rodríguez, que reflexiona: "Imagínate que estás con tu pareja cenando y te quito para que cene Juan Carlos".