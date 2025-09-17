Angie Cárdenas desvela su truco para trabajar la memoria y Alfonso Arús no se puede callar: "Pues no te funciona bien"

WhatsApp tiene una nueva función genial para las personas olvidadizas, anuncia Alfonso Arús en Aruser@s. "Y no miro a nadie", añade el presentador, mirando a alguien.

El tiktoker @yisasvillegas presenta en este vídeo viral recogido en Aruser@s la nueva función de WhatsApp, perfecta para las personas olvidadizas y despistadas. "Tú puedes coger un mensaje y decirle que te lo recuerde, que te ponga una notificación. Nunca he sido consciente de lo que necesitaba esto", aplaude el creador de contenidos.

Con este invento y con suerte, esa costumbre que tan tediosa la resulta a Alfonso Arús de ciertas personas, el 'recuérdamelo', pasará a la historia. "A mí eso me pone muy nervioso", admite el presentador.

"Yo, lo que hago es, no quiero apúntarmelo para no olvidarme, o sea, para ir trabajando la memoria", apunta Angie Cárdenas. "Pues no te funciona muy bien, las cosas como son. La intención es loable, pero el resultado es cuestionable", la interrumpe su marido.

Tatiana Arús, la hija de la susodicha, le recomienda que vuelva a la técnica de cambiarse los anillos de posición o que use la de su hermana Ingrid y se pinte una cruz en el dorso de la mano.