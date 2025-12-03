El vídeo de la reacción de un Golden Retriever al encontrarse con Papá Noel: "Está emocionadísimo"

Este simpático Golden retriever es un entusiasta de la Navidad y hacerse una foto con Santa Claus es uno de los sueños de su vida. Así lo demuestra en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Ahora que la Navidad está a la vuelta de la esquina, nuestro espíritu para estas fiestas vuela libre como el viento y por eso no perdemos la oportunidad de ofreceros este entrañable vídeo viral en Aruser@s.

El protagonista de esta historia es Mr. Nox, un Golden retriever que es un entusiasta de todo lo que represente estas fechas tan señaladas.

Disfrazado de Santa Claus, espera en la cola para hacerse una foto con el único y verdadero Papá Noel. Moviendo la cola en signo de felicidad, el perro llega hasta su ídolo, tan nervioso que no consigue sentarse ni quedarse quieto en un principio. Solo quiere jugar con él.

Cuando por fin se calma, consigue una imagen preciosa para la posteridad y que conquista el corazón de nuestros amigos del programa de laSexta.

