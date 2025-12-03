El vídeo viral de Jacob Elordi en el que pide a laos fotógrafos una foto con su madre en los Premios Gotham

Jacob Elordi protagoniza este bonito vídeo en el que pide a su madre posar con él en la alfombra roja de los Premios Gotham. "Una foto con mi mamá", pide el joven actor de origen vasco a los fotógrafos.

Jacob Elordi ha acudido a los Premios Gotham, en Nueva York, donde se han reunido multitud de rostros conocidos del mundo del cine y la interpretación, como Jennifer Lawrence, Julia Roberts o Kristen Stewart, cuyo peinado no termina de convencer a Alfonso Arús.

"Tengo muchas dudas de quién merece entrar antes en la cárcel, si diseñadores o peluqueros", asegura el presentador de Aruser@s, que se confiesa en el vídeo principal de esta noticia: "El peluquero de Kristen Stewart va directamente a la cárcel. Entre la cara de asco que pone y el peinado...".

Sin embargo, Jacob Elordi si ha conquistado al plató del programa y es que el actor ha protagonizado un emotivo momento al pedir a los fotógrafos de la alfombra roja que le hicieran una foto con su madre. "Está orgulloso", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde afirma que le encanta "el rollo que tienen madre e hijo".

