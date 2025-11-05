La divertida reacción de un Golden Retriever tras zamparse 22 empanadas: "¿Quién ha sido?"

En este vídeo una dueña descubre que de las 24 empanadas que había cocinado solo quedan dos y el principal sospechoso está sentado junto al horno: su perro.

Los Golden Retriever vuelven a conquistar el plató de Aruser@s: están los perritos que tienen tiernos gestos hasta los que hacen auténticas gamberradas. Como es el caso del can del vídeo sobre estas líneas.

Como vemos en el viral, la dueña muestra una bandeja que había sacado del horno donde deberían estar todas las empanadas que cocinó. Sin embargo, de las 24 que preparó, solo quedan dos. "¿Quién se las ha comido?", pregunta enfadada en casa, mientras la cámara se gira y señala a su Golden Retriever que está sentado.

La reacción del perrete que mira como si con él no fuera la culpa ha hecho estallar de la risa a los colaboradores en el plató. "Tiene pinta de que lo dejó ahí para que se enfriara y el tío ha ido a saco", ríe Alba Gutiérrez, a lo que Tatiana Arús añade: "Yo no le culpo porque es imposible comer solo una empanada".

