Dos niños de 10 años timan a un influencer con un falso sorteo de Navidad: así lo denuncia en este vídeo viral

El influencer @rubentoncess denuncia en este vídeo viral que dos niños de 10 años le han timado con una presunta lotería de Navidad. "No es para una excursión, es para ahorrar. Yo quiero comprarme una casa y él, el coche", le dijeron. "¿Queréis ver los boletos?".

Por si fuera poco con el taco de participaciones de lotería que los niños normalmente tienen que vender durante estas fechas para pagarse las excursiones, estos dos niños que estafaron al influencer @rubentoncess tenían uno adicional, de su propia cosecha, que intentaron encasquetar puerta por puerta a cualquier persona que viviera por la zona. Así lo cuenta 'la víctima' de este timo en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"Buenas tardes, ¿le gustaría comprar un boleto de Navidad? Con la compra de este boleto podrá ganar una cesta de Navidad. Para saber si ha ganado solo tiene que mirar los tres últimos números de la lotería de Navidad", le explicaron con claridad los chavales. El creador de contenidos, a falta de uno, se compró dos.

Se le ocurrió preguntar para qué era la recaudación después de soltar el dinero. "Es para ahorrar: yo me quiero comprar una casa y él se quiere comprar un coche", dijo uno de los niños. "¿Queréis ver los boletos?", pregunta Rubén mirando a cámara para después enseñar dos trozos de cartulina roja mal recortados y escritos a boli.

Al pasar unos días, los pequeños volvieron con una bolsa de dinero. "Mis padres al final no nos han dejado hacer lo de la cesta y estamos devolviendo todo el dinero", explicaron.

En el plató del programa de laSexta escuchan con atención toda esta divertida historia para después lamentar que, en su caso, la lotería sí que es de verdad y se ven obligados a colocársela a todo el que conocen para que sus hijos -y nietos- puedan irse de excursión.

