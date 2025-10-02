Alfonso Arús, sobre el ranking de los peores momentos que puedes vivir con los suegros: "¡Qué tortura!"

"Esto no es un suegro, es una tortura", dice Alfonso Arús en Aruser@s, donde los tertulianos intervienen ofreciendo su visión. "Imagínate ir a una comida y que a la suegra se le escape el nombre de la ex", ríe Patricia Benítez.

El creador de contenido Álvaro Casares se ha vuelto a colar entre los virales de Aruser@s. Esta vez, con su cómico ranking de los peores momentos que te pueden tocar con lossuegros.

En la parte baja de la tabla, pero no por ello menos dolorosa: "Que sean fans de la ex". En el número 6, que sean "opinólogos profesionales"."Otro momento es cuando tú no lo sabes, pero cocinas un plato y resulta que son críticos de vitrocerámica con estrella Michelin", bromea Álvaro.

También menciona lo complicado que puede ser tener que adaptarse a sus costumbres o rutinas familiares.

Ya en el top 3, destaca la idealización de sus hijos, una situación especialmente difícil de manejar, así como los favoritismos hacia otras nueras, yernos o cuñados, que pueden generar tensiones. Y en lo más alto del ranking, coloca lo que muchos considerarían una pesadilla: tener que mudarte a vivir con ellos

"Esto no es un suegro, es una tortura directamente", dice Alfonso Arús, desde el plató de Aruser@s, donde los tertulianos intervienen ofreciendo su visión. "Imagínate ir a una comida y que a la suegra se le escape el nombre de la ex", ríe Patricia Benítez.

Puedes ver el resto del debate en el vídeo sobre estas líneas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.