Alfonso Arús propone a Álvaro Casares nuevas ideas para su vídeo de las cosas que hacen todos los españoles en la playa

Estamos ya en pleno verano y es hora de disfrutar de la playa, pero los españoles tenemos nuestras particularidades a la hora de plantar nuestra sombrilla en la arena. El creador de contenidos Álvaro Casares las resume en este breve vídeo viral, tan conciso como hilarante, del que se hace eco Aruser@s.

Lo primero y esencial es esconder los objetos de valor debajo de la toalla, para que no nos roben. También es primordial entrar en el mar cada vez que te dan ganas de orinar o ir tan cargado que no sabes si vas a la playa o a una mudanza. "Si siendo español no has tenido esta sombrilla, esta nevera, este balón y estos manguitos, devuelve tu DNI", bromea el creador de contenidos.

Si tú también has competido por ver quién hace el hoyo más grande o te has creído Rafa Nadal jugando a las palas, eres de los nuestros. "Quemarse en la arena y sentirse vulnerable" o "compararse con otros y pensar 'no estoy tan mal'", son otros dos clásicos de nuestro verano, tanto como la crema mal esparcida por la cara que llevaban los niños de los 90 o llevarse táperes. Y por supuesto, si alguien se pone muy cerca de ti en la arena, le tienes que mirar mal.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús tiene algo que añadir a esta lista: "El momento de abandonar la playa. El pifostio que se forma para quitar la arena de los pies, sobre todo cuando vas con los más pequeños. Eso es un jaleo".