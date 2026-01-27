Ahora

El vídeo en el que Karol G aparece por sorpresa en el escenario para cantar con Bad Bunny en Colombia

"Hay uno de los dos que no va con la temperatura", destaca Alonso Arús al ver la actuación de Karol G y Bad Bunny en Medellín: "No podemos enseñar el ombligo y a la evz llevar un gorro".

Bad Bunny se ha despedido de Colombia por todo lo alto con un concierto en el que Karol G apareció por sorpresa sobre el escenario. "En su última noche en Medellín saltó la sorpresa cuando subió al escenario La Bichota para interpretar sus grandes éxitos", explica Tatiana Arús, que destaca el contraste de looks entre ambos.

"Karol G algo más fresquita, mientras Bad Bunny iba algo más invernal", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús analiza el vídeo: "Hay uno de los dos que no va con la temperatura". "No podemos enseñar el ombligo y a la evz llevar un gorro", afirma el presentador de Aruser@s.

Por último, Tatiana Arús explica que el último concierto de Bad Bunny antes de su esperada actuación en la SuperBowl será en Chile el próximo 5 de febrero.

