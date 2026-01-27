Georgina Rodríguez visiona en primicia el documental de Melania Trump en la Casa Blanca: "Se está moviendo muy bien"

"Parece ser que guardan una buena relación", afirma Tatiana Arús, que enseña en este vídeo cómo Georgina Rodríguez ha acudido a la Casa Blanca para visionar en primicia el documental de Melania Trump.

Georgina Rodríguez ha visitado la Casa Blanca para apoyar a Melania Trump en su documental, que verá la luz este próximo 30 de enero. Sin embargo, algunos privilegiados han podido verlo antes. Es el caso de la pareja de Cristiano Ronaldo.

La propia Melania Trump ha compartido unas imágenes en las que aparecen caras conocidas como Georgina viendo su documental. "Parece ser que guardan una buena relación", afirma Tatiana Arús, que destaca que hasta la esfera de Las Vegas ha emitido las imágenes. "Se está moviendo muy bien Georgina", destaca Angie Cárdenas.

Por otro lado, Alfonso Arús recuerda que "Melania Trump hace unos años era más morena de pelo que Georgina": "Melania no solamente no era rubia sino que tenía el pelo oscuro como Georgina". "A Trump le gustan las mujeres rubias y, por eso, le fue cambiando poco a poco", asegura Angie Cárdenas, que destaca la belleza de Melania Trump: "Es impresionante lo guapa que es esta mujer se ponga lo que se ponga".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.