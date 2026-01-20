Ahora

Esta es la foto de Karol G abrazada a Feid que la cantante ha borrado de su Instagram

Tras meses de rumores parece confirmarse la ruptura entre Karol G y Feid después de que la cantante haya borrado una foto con su hasta entonces pareja que había subido a sus redes unos días antes.

Karol G y Feid podrían haber puesto punto y final a su relación tras meses de rumores de ruptura según ha confirmado el medio 'TMZ'. Hace pocos días la propia cantante compartía una fotografía abrazada a Feid y con varios corazones que podría servir para desmentir los rumores de crisis si no fuera porque la propia artista pocos días después ha borrado dicha instantánea.

"Yo pensaba que los rumores no eran ciertos, pero parece ser que sí, que habrían roto, pero de forma amistosa", explica Tatiana Arús, que destaca que, por su lado, Feid publicará una nueva colaboración con Luis Fonsi llamada 'Cambiaré'.

"¿Qué pudo pasar con esa fotografía para que en un margen de cinco días rompan?", pregunta Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "se les rompió el amor".

