El vídeo de Bad Bunny como avance de su actuación en la Super Bowl

Bad Bunny lo ha vuelto a hacer: el próximo artista de la Super Bowl se ha confundido de país y ha saludado a Perú al grito de "¡Chile!".

El vídeo de Bad Bunny como avance de su actuación en la Super Bowl

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el lapsus viral de Bad Bunny al saludar a sus fans de Perú como si estuviera en Chile. "Es que estas cosas pasan, el problema es que a Bad Bunny le suceden demasiado", destaca la colaboradora, que explica que el artista "ha retomado su gira y tras tres conciertos en Chile, se ha liado un poco".

"Este señor como está tres días en un sitio y dos en otro...", reflexiona Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús confiesa que él sufre "con el día de la Super Bowl". "Estoy seguro que no sabrá ni dónde está ni mucho menos conocerá el nombre de los equipos", afirma el presentador de Aruser@s.

Por su parte, Tatiana Arús enseña un adelanto que ha compartido Bad Bunny sobre los detalles de su actuación en la Super Bowl, donde se convertirá en el primer artista latino en actuar en solitario. "Por el momento ha compartido las imágenes llevando a Puerto Rico como bandera", destaca la colaboradora, que destaca que, seguramente, el artista haga un remix de todos sus éxitos.

