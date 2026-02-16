La surrealista respuesta de un bar a una mala reseña: "No quise arruinarte la mañana con 160 euros de multa"

Lo que empezó como una reseña destructiva en internet ha terminado con una escena digna de comedia: dos sillas y una mesa colocadas estratégicamente sobre el coche del cliente crítico.

Un bar ha decidido contestar a las malas críticas de un cliente de una forma, cuanto menos, creativa: reubicando las mesas de la terraza encima del propio coche del susodicho.

Todo empieza con la reseña de un cliente, que no dejó títere con cabeza: "Fui a cenar hace un par de semanas. El ambiente no me gustó, demasiado ruido y un camarero con muy poca gracia. Pedimos una milanesa que estaba más dura que la suela de un zapato. Malísima. Y la pizza, más de lo mismo. No he comido cosa más mala en mi vida. Al flan le faltaba cremosidad. Y para rematar, cuando fuimos al baño y vimos dónde hacían las milanesas....estaba todo muy sucio. El local se ve dejado y sucio".

Pero lo mejor vino después. El dueño del local publicó una foto en redes donde se veían dos sillas y una mesa colocadas encima de un coche blanco. Y junto a la imagen, su respuesta:

"Hola, Luis. Lo primero, te pido disculpas por poner sobre tu coche (el Seat blanco) dos sillas. Fue para que entiendas que en la terraza de La Casa Nostra no debes aparcar. Sé que debería haber llamado a la grúa, pero no quise arruinarte la mañana con 160 euros de multa y sin tu coche para ir a trabajar el miércoles. Dicho esto, si cuando estuviste aquí el ambiente no te gustó, lo entiendo. Que yo (Nicolás) no sea el más simpático, vale. Pero Telmo es muy majo. Ni hablar de las extras, Nati y Male, que a veces nos ayudan y son divinas. Chiqui, la cocinera, se deja la piel. De los flanes y su cremosidad ni te hablo. Y sobre la limpieza, tu mentira no tiene ni pies ni cabeza: de una plantilla de cinco personas, una se dedica exclusivamente al orden y la limpieza, y lo hace genial. La graciosa Amalia. Dudo que otro restaurante dedique el 20% de sus recursos humanos a esta labor. Cualquier problema que tengas, puedes venir a charlarlo conmigo".

Desde el plató de Aruser@s, Alba Sánchez señala que las redes están divididas. Algunos aplauden la ocurrencia del dueño; otros creen que quizá la mesa sobre el capó era excesivo. "Es buen truco: si en un sitio no puedes aparcar, te llevas la mesa y la plantas encima", bromea Hans Arús entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.