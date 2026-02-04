Kiko Rivera lanza un adelanto de 'Lola', la canción que cuenta cómo conoció a su novia: "Yo ya pensaba en ti"

Tras su divorcio de Irene Rosales, Kiko Rivera vuelve a estar de nuevo enamorado. La mujer que ha robado su corazón se llama Lola, y a ella le ha dedicado este nuevo tema, el más romántico del dj.

"Kiko Rivera ha lanzado un adelanto de su próximo tema, dedicado a su novia Lola", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el tema y destaca que, "posiblemente, sea una de las canciones más románticas del dj".

En este tema, el hijo de Isabel Pantoja narra cómo conoció a su actual pareja y que la relación llegó de forma inesperada. "Y entre risas de noche yo ya pensaba en ti, y antes de ver tu cara, ya me sentí feliz", es solo una de las frases de este tema.

Tras escucharla, Angie Cárdenas afirma que "suena bien" y recuerda que a Irene Rosales, su exmujer, no le hizo ninguna canción. "Una pista más, se conocieron por TikTok, que eso lo desconocíamos hasta la fecha", concluye Tatiana Arús.

