Irene Rosales reacciona a las fotos de Kiko Rivera y con una chica rubia: "Con ella, no"

Kiko Rivera ha aparecido en la portada de una revista junto a una chica rubia, de la que se dice que podría ser su nueva ilusión. Así responde su exmujer, Irene Rosales, en este vídeo.

Irene Rosales ha respondido a las fotografías de Kiko Rivera junto a una mujer rubia en la portada de una revista. "Es mi amiga", afirma Irene Rosales, que destaca que la mujer "tiene su pareja".

"Él se puede enrollar con muchas o con quien quiere, pero en especial ella es mi amiga y tiene su pareja", explica Irene Rosales, que insiste en que "con ella segurísimo que no" tiene nada su exmarido. La propia Irene Rosales ha sido hace poco portada de una revista, en la que aparece junto a su nuevo novio, Guillermo.

Y es que poco después de conocerse que Irene Rosales y Kiko Rivera se habían separado, se sabía que la joven ya tenía una nueva ilusión. En concreto, en la revista Diez Minutos, aparecía Irene Rosales y Guillermo dándose un apasionado beso en plena calle.

