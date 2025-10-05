El vídeo viral del niño que le hace una peineta a dos policías: "Atención al poco respeto a la autoridad"

Hans Arús lleva a Aruser@s Weekend este vídeo viral en el que podemos ver el 'cariñoso' saludo de un niño a dos policías... y eso que los agentes iban de buen rollo.

Si siendo tan pequeño es capaz de hacerle este gesto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no queremos imaginarnos lo que hará cuando sea mayor. Max, el niño que protagoniza este vídeo viral que Hans Arús lleva a Aruser@s Weekend, está comiendo en un restaurante cuando ve venir a un agente.

El hombre lo saluda al entrar dibujando una letra uve con sus dedos y Max, no sabemos si por desconocimiento o simplemente, porque tiene una cara que se la pisa a su corta edad, le devuelve el saludo levantando el dedo corazón de su mano derecha.

Una peineta que repite en una segunda ocasión con el segundo agente que se le cruza por el camino, aunque a él por lo menos tiene el detalle de chocarle el puño antes, como vemos en estas imágenes.

"Atención al poco respeto que tiene a la autoridad", señala el presentador de este espacio matinal que cada finde te acompaña de 8:30 h a 10:30 h y te ofrece las mejores risas de toda la semana.

