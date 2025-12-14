El vídeo del espectacular flashmob de 'Berghain' de Rosalía interpretado por un grupo de músicos en Londres

La mítica estación de King's Cross de Londres ha sido el escenario elegido por este grupo de músicos para hacer un flashmob de la canción 'Berghain' de Rosalía. Así de bonito suena y se ve este espectáculo.

El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', es una auténtica revolución en el mundo de la música, además de un clásico instantáneo que traspasa nuestras fronteras. Así lo demuestra este vídeo que Tatiana Arús lleva a Aruser@s Weekend.

Y es que hasta en domingo tenemos que hablar de la artista catalana, siempre presente en nuestros pensamientos y en el de este grupo de músicos que ha organizado un flashmob en la mítica estación de Londres King's Cross.

El tema elegido para el espectáculo no es otro que el primer single del nuevo trabajo de Rosalía, 'Berghain', y para interpretarlo a la altura del original, han contado con un pianista de primera categoría, un coro que canta como los ángeles y una vocalista principal que deja con la boca abierta a todo aquel que pasa por su lado con su voz.

