Un cachorro de pastor alemán persigue a un excursionista en la montaña y ya nunca más se separa de él: "Al final, se van a casa juntos"

Entre los 'superolés' de este fin de semana encontramos la entrañable historia de esta bonita amistad entre un hombre y un cachorro de pastor alemán.

El excursionista que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s Weekend no sabía que en su expedición por la montaña iba a encontrar al que sería su mejor amigo de por vida.

Como vemos en estas imágenes emitidas en el programa de laSexta, el hombre da de comer (además de muchos mimos) a un precioso cachorro de dos meses de pastor alemán.

"A partir de ese momento, Hans, se vuelven inseparables. Suben la montaña juntos, juegan y al final, se van a casa juntos", cuenta Elizabeth López al presentador.

Y es así como comienza la historia de esta bonita familia formada por un hombre y su perro.

