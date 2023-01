Una mujer organizó todos y cada uno de los detalles de su funeral, entre los que incluyó un 'flashmob' en la iglesia, una conga a la salida y que su ataúd llegara tarde (en referencia a su clásica impuntualidad cuando quedaba con sus amigos y familiares).

Cumpliendo sus deseos, varios de los asistentes a su responso se levantaron para bailar una canción de Queen con la iglesia como escenario, tal y como vemos en este vídeo de Aruser@s. El tema elegido no es otro que 'Another One Bites the Dust' (otro que muerde el polvo, traducido al castellano).

Las caras y reacciones de los allí presentes no tiene desperdicio, sobre todo de las de quienes no tenían ni idea de lo que iba a suceder. "Supongo que contaban con el visto bueno del párroco, porque la canción suena por los altavoces. Lo que no sé es si estará muy de acuerdo con la vestimenta de las bailarinas", comenta María Moya tras ver las imágenes.