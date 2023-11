Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viralde X, antes Twitter, protagonizado por un hostelero que cuenta cómo unos clientes han intentado devolver un plato afirmando que estaba malo cuando ya se lo habían comido. "Han venido cuatro personas a comer menú del día y una de ellas ha pedido spaguettis a la boloñesa", destaca el hostelero, que cuenta que su madre le devolvió el plato explicándole que el cliente decía que no le gustaba y que se los cambiara por espárragos con jamón.

"A ver, Antonia, yo no tengo ningún problema en cambiártelos, pero no voy a permitir que se rían de mí", resalta tajante el hombre, que explica que se lo ha cambiado: "Si tú me devuelves medio plato de espaguettis, pues lo siento, Antonia, pero te voy a devolver medio plato de espárragos con jamón". "Yo si no te gusta sin ningún problema te lo cambio, pero no me puedes devolver medio plato comido diciendo que no te había gustado, ¿y ahora te has dado cuenta en serio?", pregunta indignado el hombre.