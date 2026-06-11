Quién es Paula Silvestre, la nueva colaboradora de Aruser@s: "Puedo ser vuestra guía de viajes"

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s a la nueva colaboradora del programa, Paula Silvestre: "Ella que ha estado en Colombia y en Brasil durante años va a ser nuestro enlace con la información internacional".

Como cada arranque de Aruser@s, Marc Llobet presenta a cada colaborador en plató, donde aparece por sorpresa una nuevo rostro: el de Paula Silvestre. "Bienvenida al equipo de Aruser@s, Paula", destaca Alfonso Arús, que explica que "es una periodista tan viajera" que va a venir "de perlas" al programa "para los vídeos internacionales". "Ella que ha estado en Colombia y en Brasil durante muchos años va a ser nuestro enlace con la información internacional", destaca el presentador de la nueva colaboradora, quien explica que también será "una guía de viajes" para las vacaciones.

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