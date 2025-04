¿Puedes encontrar al dálmata oculto? El divertido juego viral que propone Hans Arús en Aruser@s

Hans Arús reta a sus compañeros de Aruser@s a encontrar al dálmata oculto en estas imágenes. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? Dale al play para que él mismo te ofrezca una pista de dónde se encuentra.

Si eres de los que, como Angie Cárdenas, aún no has visto al dálmata oculto en estas imágenes, dale al play a este vídeo viral emitido en Aruser@s para salir de dudas. "A primera vista, no lo podéis ver", cuenta Hans Arús, quien lleva este reto viral al programa de laSexta.

"Finalmente, se mueve y podéis ver dónde está tumbado", anuncia segundos antes de que el cachorro dé media vuelta y se estampe contra el suelo.

El pequeño perrito, que tiene tan solo 15 semanas de vida, aún no controla bien sus movimientos, con lo que se da un tortazo tremendo al girarse. Los colaboradores del programa están repletos de curiosidad y ternura.

¿Y tú? ¿Puedes encontrarlo?