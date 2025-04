Patricia Benítez, sobre celebrar este 14 de abril como el Día del Ex: "Vosotros a lo vuestro, modernos y libres"

Este pasado domingo, además de ver cómo la Luna rosa se impuso en el cielo nocturno, celebramos el Día del Beso. Sin embargo, los colaboradores arrancan este lunes con un nuevo festejo y es que hoy es el Día Mundial del Ex.

"Ya sé que es arriesgado, pero si conserváis alguna foto, o un bonito recuerdo, con vuestro ex o vuestra ex, mandádnosla", propone Alfonso Arús a los espectadores, una propuesta que ha creado debate entre los tertulianos en el plató. "Las parejas se pondrán muy contentas de que envíen fotos con los exs", contesta irónicamente Patricia Benítez.

Tatiana Arus, sin embargo, prefiere no tener un mal recuerdo de su ex: "Yo sigo manteniendo relación con él, he quedado para cenar, no lo escondo, si lo hablas... Otra cosa es que lo escondas", opina la colaboradora.

"Benítez, estás muy antigua", sentencia Alfonso Arús, a lo que la tertuliana responde tajante: "Prefiero seguir así". "Vosotros a lo vuestro, modernos, libres, a ver qué tal os va la vida; yo prefiero estar así, me va muy bien". Rocío Cano, por su parte, está de acuerdo con Benítez: "Me veo muy reflejada en ella".