El 'tierra, trágame' viral de un profesor al proyectar por accidente sus chats de WhatsApp delante de sus alumnos

Lo que iba a ser una clase normal acabó convirtiéndose en una radiografía de la vida sentimental de un profesor cuando el descuido al cambiar de pantalla dejó al descubierto sus conversaciones privadas de WhatsApp.

El profesor estaba proyectando un documento en la pared cuando, sin darse cuenta, cambió a WhatsApp y mostró sus chats archivados. El problema es que entre los contactos aparecían varios nombres acompañados de corazones y apodos de lo más reveladores: desde "amor de mi vida" hasta "amor 1" o "mi bella durmiente". "Es el típico tío que suelta a todas a ver a qué pesca", comenta Rocío Cano entre risas, mientras Arthur Arús bromea al descubrir la cantidad de contactos: "Está todo el profesorado ahí".

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