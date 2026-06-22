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El divertido lapsus de Rocío Cano en Aruser@s: afirma que va con Nigeria en el Mundial por su portero y ¡no juega!

"¡Que no está Nigeria en el Mundial!", afirma Hans Arús a Rocío Cano después de que la colaboradora de Aruser@s afirme que le gusta tanto el portero que va con Nigeria en el Mundial.

El divertido lapsus de Rocío Cano en Aruser@s: afirma que va con Nigeria en el Mundial por su portero y ¡no está!

Rocío Cano desata las risas del plató de Aruser@s al confesar que ella va con Nigeria en el Mundial de Fútbol tras ver la foto de su portero. Sin embargo, Hans Arús le saca de su error al explicarle que Nigeria no está jugando el Mundial. Y es que a la colaboradora le salió una foto antigua, al igual que Elizabeth López. "¡Están deshaciéndose en elogios sobre un portero que no juega!", destaca, entre risas Alfonso Arús, que no da crédito.

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