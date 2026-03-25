Se larga de su propia fiesta sorpresa y pide por WhatsApp a sus amigos que se marchen: "No me gusta que aparezcáis en mi casa sin preguntar"

La reacción de una chica cuando sus amigos le preparan una fiesta sorpresa se ha hecho viral y ha generado mucha controversia en redes sociales. "A mí me parece estupendo lo que ha hecho, tiene todo el derecho", comenta Alfonso Arús en Aruser@s.

Un grupo de amigos ha preparado una fiesta sorpresa para una chica en su casa y graba este momentazo en vídeo esperando encontrar emoción en la cara de la sorprendida. Sin embargo, al salir del ascensor, la joven decide marcharse y dejarles allí plantados, como vemos en estas imágenes subidas a TikTok por @folliaenpadova, recogidas también por Aruser@s.

Más tarde, ella se puso en contacto con los allí presentes a través de WhatsApp. "Oye, gracias por la sorpresa. Como sabéis, no me gusta demasiado que aparezcáis en mi casa a cualquier horda del día sin preguntar previamente. Os pediría que os vayáis. En otro momento nos vemos", escribe.

"Al menos vuelve y te damos el regalo", le pide una de sus amigas. Pero ella no quiere regresar: "Para mí, ahora mismo el mejor regalo es estar en casa tranquila".

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús apoya su decisión: "Me parece estupendo. Si la fiesta no contaba con su consentimiento y ella se siente incómoda o agobiada, tiene todo el derecho a marcharse". Los colaboradores no pueden evitar acordarse de las despedidas de soltero... y de los mariachis de Alfonso.

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